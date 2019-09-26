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Смена имиджа: Таня Терешина примерила образ шатенки с каре

Экс-солистка Hi-Fi вспомнила, что ей часто приходилось менять цвет волос и прически.

Смена имиджа: Таня Терешина примерила образ шатенки с каре
Татьяна Терешина/Фото: Борис Кудрявов/КП

Татьяна Терешина вновь удивила поклонников сменой образа – на этот раз певица обрезала длинные волосы под каре и сменила цвет на более светлый. Результат звезда показала в Instagram. Терешина вспомнила, что любит экспериментировать со своей внешностью: раньше ей часто приходилось кардинально менять цвет. В свое время Терешина была и платиновой блондинкой, и чистейшей брюнеткой. Не гнушалась Татьяна выходить в свет и с родным цветом.

Терешина отметила, что для того, чтобы каре получилось, ей пришлось снять наращенные волосы и частично укоротить свои.

«Сейчас я срастила все, что отвалилось за время покраски. Снова я натуральная в свой естественный цвет покрашена. Как вам мой новый имидж?» — спросила Терешина мнения у подписчиков.

Фолловеры отметили, что певица значительно преобразилась, Некоторые, не скрывая зависти, заявили, что Терешиной повезло, ведь к ее внешности подходят почти любые изменения. «Очень вам идет естественность. Свежо и благородно», — пишут они.

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кареновая прическановый образТатьяна Терешинашатенка
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Смена имиджа: Таня Терешина примерила образ шатенки с каре
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