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Татьяна Терешина опубликовала снимок ню с разрешения мужа

Подписчики теледивы, впрочем, такой смелости не оценили.

Татьяна Терешина опубликовала снимок ню с разрешения мужа
Фото: https://www.instagram.com/p/B1lzMc8CpVj/

Татьяна Терешина похвасталась супругом, который разрешает ей публиковать голые снимки. Своей счастливой семейной жизнью (а заодно и снимком округлых форм) певица решила поделиться на личной странице в Instagram. Провокационное фото Терешина сопроводила подписью: «Доброе утро! Вот вам осенних красок в ленту!» Вслед за этим фотомодель отметила, что 30 % ее подписчиков составляет мужская аудитория, именно поэтому она решила выставить подобный кадр.

Предвосхищая вопросы фанатов, Татьяна отметила, что супруг разрешил ей выложить снимок в стиле ню. Более того, он сам его выбрал для дальнейшей публикации. «Победила эта фотка, шкодливо-позитивная. Иду одеваться», — резюмировала звезда.

Поклонники Терешиной, впрочем, такого хода не оценили. Под фото они стали задаваться вопросом, зачем Татьяна опубликовала настолько личный кадр. «У вас же дочь-подросток», — пишут люди ей. Терешина, в свою очередь, поспешила сказать, что ее дочери пять лет, намекая тем самым, что снимок ребенок не увидит. Другая часть аудитории восхитилась фигурой Терешиной и заявила, что некоторые из них тоже могли бы ходить на работу нагишом, если бы внешность позволяла. «Пойду поищу свитерок на осень», — скреативила одна из девушек.

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мужпровокацияТатьяна Терешинаэротические фото

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Татьяна Терешина опубликовала снимок ню с разрешения мужа
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