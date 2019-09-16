Таня Терешина рассказала о казусах во время бракосочетания

Певица Татьяна Терешина поделилась с подписчиками воспоминаниями о своей свадьбе. Недавно артистка вместе с супругом отметили год с момента бракосочетания. Терешина призналась, что, как и любая другая свадьба, ее праздник не обошелся без казусов. Так, модель отметила на личной странице в Instagram, что на протяжении почти всего дня она постоянно нервно смеялась, потому что в любую секунду «мог отвалиться приклеенный лифчик».

«Я думала: «Вот-вот отвалится и вылетит из одной штанины половинка или, может, все-таки живот задержит его вылет на полпути…» — вспоминает фотомодель.

Также Терешина рассказала, что ее мама настолько расчувствовалась от происходящего, что проплакала всю церемонию. Супруг Татьяны и вовсе стеснялся большого количества фотографов, поэтому был немного зажат.

Муж и жена признались, что были бы не прочь еще раз сыграть свадьбу, но на этот раз без беременного живота. «Мой муж мне в десятый раз сказал, что хочет еще одну нашу свадьбу. Чтоб я отметила нормально девичник и чтоб все-все организовывал муж, и, конечно же, я мечтаю надеть платье то, о котором мечтала. Без пуза. Очень облегающее и очень сексуальное», — резюмировала она.

Отметим, Татьяна Терешина вышла замуж за бизнесмена Олега Курбатова в 2018 году. Супруги имеют 16-летнюю разницу в возрасте, но влюбленных это не смущает. Сама Татьяна рассказывала, что достаточно быстро поняла – Олегу можно доверить себя и детей.