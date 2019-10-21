Павел Воля назвал себя «светским гусем» рядом с Утяшевой

Резидент Comedy Club Павел Воля на личной страничке в Instagram опубликовал новый совместный снимок с супругой. В комментариях с фото телеведущий сделал комплимент гимнастке, при этом решив поиронизировать на собой.

«Светская львица и светский гусь», — подписал снимок шоумен.

Напомним, что супруги женаты без малого семь лет. Молодые люди сыграли свадьбу в ноябре 2012 года. За это время пара сумела обзавестись двумя детьми: первенец Павла и Ляйсан появился на свет в мае 2013 года. Утяшева рожала в Майами, заранее определившись с клиникой и медперсоналом. Сыну пары — Роберту исполнилось шест лет. Спустя два года после рождения наследника в семье появилась маленькая София.

По словам Ляйсан, поначалу они с Павлом просто дружили. Однако со временем взаимная симпатия переросла в более серьезное чувство. Своего мужа телеведущая считает идеальным отцом. Гимнастка во всем может положиться на возлюбленного. Именно муж помог Утяшевой справиться с затяжной депрессией после смерти ее мамы Зульфии. Супруга шоумен не скрывает: она до сих пор не может смириться с случившимся.