ЗВЕЗДЫ

Павел Воля назвал себя «светским гусем» рядом с Утяшевой

Шоумен поделился свежим совместным снимком с женой.

Павел Воля назвал себя «светским гусем» рядом с Утяшевой
Ляйсан Утяшева и Павел Воля (Фото: Globallookpress.com)

Резидент Comedy Club Павел Воля на личной страничке в Instagram опубликовал новый совместный снимок с супругой. В комментариях с фото телеведущий сделал комплимент гимнастке, при этом решив поиронизировать на собой.

«Светская львица и светский гусь», — подписал снимок шоумен.

Напомним, что супруги женаты без малого семь лет. Молодые люди сыграли свадьбу в ноябре 2012 года. За это время пара сумела обзавестись двумя детьми: первенец Павла и Ляйсан появился на свет в мае 2013 года. Утяшева рожала в Майами, заранее определившись с клиникой и медперсоналом. Сыну пары — Роберту исполнилось шест лет. Спустя два года после рождения наследника в семье появилась маленькая София.

По словам Ляйсан, поначалу они с Павлом просто дружили. Однако со временем взаимная симпатия переросла в более серьезное чувство. Своего мужа телеведущая считает идеальным отцом. Гимнастка во всем может положиться на возлюбленного. Именно муж помог Утяшевой справиться с затяжной депрессией после смерти ее мамы Зульфии. Супруга шоумен не скрывает: она до сих пор не может смириться с случившимся.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Звездный стилькрасота вне возрастакрасота и здоровьеЛяйсан Утяшевамода и стильПавел Воля
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Павел Воля назвал себя «светским гусем» рядом с Утяшевой
Интересно?
Поделись с друзьями: