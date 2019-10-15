Звездный стиль

В сером пальто и белой косухе: Утяшева вышла на прогулку с Павлом Волей

Супруги продемонстрировали стильные осенние образы.

В сером пальто и белой косухе: Утяшева вышла на прогулку с Павлом Волей
Ляйсан Утяшева и Павел Воля. фото: instagram.com/liasanutiasheva/

34-летняя Ляйсан Утяшева не так давно заявила, что она молода и находится в самом начале карьеры телеведущей. Летом спортсменка сменила имидж. Она перекрасилась в блондинку. Также недавно ей удалось взять себя в руки и похудеть на 12 килограммов. Неудивительно, что наряды девушки становятся все откровеннее. Она любит носить шорты и кожаные юбки. Во всем знаменитость поддерживает ее муж Павел Воля.

Юморист стал настоящим семьянином с тех пор, как попрощался с холостяцкой жизнью. Друзья не устают подшучивать над тем, что его Instagram умилительные снимки с женой и детьми. Тем временем супруги только на рекламе зарабатывают около 20 миллионов рублей в год. В последнее время Утяшева то снимается в проекте «Танцы», то посещает различные мероприятия и дает интервью, но 15 октября она отправилась на прогулку с мужем.

Телеведущая решила сделать так называемый лифтолук. Она запечатлела себя в длинном сером пальто, лаковых ботинках и водолазке. Павел предпочел разбавить черный наряд белой косухой. Позже Ляйсан сделала селфи с букетом белых цветов. По всей видимости, она прекрасно провела вечер вторника.

Павел Воля и Утяшева. фото
Фото: instagram.com/liasanutiasheva/

К слову, телеведущая продолжает заниматься спортом, чтобы поддерживать себя в форме. Теперь она старается мотивировать и других женщин заниматься собой. Утяшева дает советы, показывает эффективные упражнения и делится своим опытом.

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Звездный стильЛяйсан УтяшеваПавел Воля
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В сером пальто и белой косухе: Утяшева вышла на прогулку с Павлом Волей
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