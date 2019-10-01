Утяшева попросила родителей забыть о своих амбициях, отдавая ребенка в спорт

На личной страничке в Instagram гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева ответила на самые частые вопросы, касающиеся темы детского спорта. Так, супруга резидента Comedy Club Павла Воли решила поделиться советами из личного опыта и тренерской практики.

Начинать знакомить со спортом трехлетнего или четырехлетнего малыша нужно аккуратно, без давления. Все должно происходить в игровой форме. Разумеется, необходимо соблюдать режим, но и перегружать ребенка не стоит. Вполне достаточно выбрать одну спортивную секцию. Причем крайне важно, чтобы малыш определился со своими желаниями и настроем. В противном случае, всегда существует вероятность того, что каждая тренировка будет ассоциироваться с повинностью: отсюда травмы, апатия, капризность.

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«Забудьте про свои родительские амбиции и позвольте ребенку выбрать вид спорта. Вовлеченность понять легко: он не занимается для вас, а радуется на тренировках и ходит туда для себя. У меня такая любовь к художественной гимнастике началась с 4 лет», — отметила Утяшева, обратившись к родителям юных спортсменов.

Маленьким новичкам лучше посещать тренировки не более трех раз в неделю, особенно это касается детей до восьми лет. Детям постарше — минимум пять раз, если они регулярно выступают на соревнованиях. По мнению Утяшевой, не стоит требовать от детей быстрых результатов. Также крайне важна поддержка и участие, но и переусердствовать в этом вопросе не стоит, иначе «ребенок подумает, что таким способом заслуживает ваше признание и похвалу», отметила телеведущая.