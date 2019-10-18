«Светский забег»: похудевшая Ляйсан Утяшева вышла в свет с мужем

Ляйсан Утяшева и Павел Воля вместе уже семь лет. Они воспитывают двоих детей и успешно строят карьеру. Только рекламные проекты проносят им около 20 миллионов рублей в год. Также бывшая гимнастка несколько лет ведет шоу «Танцы» и выпускает одежду вместе с мужем. В последнее время она стала ближе к светской жизни Москвы. Спортсменка то и дело участвует в фотосессиях, меняет имидж и даже похудела на 12 килограммов.

Накануне Ляйсан вышла в свет вместе с супругом. Они оказались на вечеринке, посвященной новой коллаборации бренда Cartier. Телеведущая была облачена в черное мини-платье с глубоким декольте, которое дополнила туфлями-лодочками в тон. Волосам звезда придала объем, а также надела сережки с драгоценными камнями. Наряд подчеркнул ее постройневшую фигуру. Утяшева сразу оказалась в центре внимания гостей.

«Такое впечатление, что задача светской Москвы — меня откормить», — пошутила Ляйсан, сидя за столом.

Рядом с ней находился Павел Воля. Он предпочел светлый костюм. Шоумен демонстрировал чувства к возлюбленной и постоянно ее обнимал, а также, как обычно, шутил. Трогательные снимки с ними вскоре попали в Сеть.Телеведущая не упустила шанса похвастаться роскошным колье от Cartier, которое сверкало на ее шее.

«Муж подарил!» — заявила звезда.

А позже Утяшева уже без супруга отправилась на открытие бутика Burberry. «Сегодня у нас светский забег», — отметила она. Примечательно, что спортсменка успела переодеться. В ГУМе она появилась уже удлиненном жакете песочного цвета и короткой черной юбке. Девушка сделала акцент на талии с помощью стильной поясной сумки. К слову, не раз за вечер Ляйсан пересеклась со Светланой Бондарчук, с которой успела подружиться.

А вам какой образ Ляйсан понравился больше?