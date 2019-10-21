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Сын и дочь Джигурды и Анисиной завоевали серебряные медали по теннису в Бельгии

10-летний Мик-Анджель-Крист и 9-летняя Эва-Влада выбрали спорт, как и мама.

Сын и дочь Джигурды и Анисиной завоевали серебряные медали по теннису в Бельгии
Семья Джигурды и Анисиной/Фото: https://www.instagram.com/p/B100xknA989/

10-летний сын и 9-летняя дочь Никиты Джигурды и Марины Анисиной стали серебряными призерами на турнире по теннису в Бельгии. Своей гордостью за детей фигуристка поделилась с подписчиками в личном микроблоге в Instagram. Анисина отметила, что ее дети, несмотря на столь юный возраст, уже добились определенных спортивных высот. Фигуристка уверена – для Мика и Эвы это только начало.

Анисина обнародовала несколько трогательных снимков, на которых мальчик и девочка позируют вместе с подарками. Дети на них выглядят достаточно сосредоточенными – под стать профессиональным теннисистам. Кадры супруга Джигурды сопроводила напутственной подписью: «Мои любимые финалисты заняли второе место в турнире по теннису, пока…!Играем дальше!».

Отметим, что дети шоумена и фигуристки на постоянной основе живут во Франции с матерью. Основное время Мик и Эва уделяют учебе, теннису же они посвящают все свободное время.

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Сын и дочь Джигурды и Анисиной завоевали серебряные медали по теннису в Бельгии
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