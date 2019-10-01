НОВОСТИ

Никита Джигурда женится во второй раз

Для торжества экстравагантному артисту предоставят шотландский замок абсолютно бесплатно.

Никита Джигурда женится во второй раз
Никита Джигурда/Фото: https://www.instagram.com/p/Bx16otEI00M/

Избранницей знаменитого актера вновь станет бывшая супруга Никиты Марина Анисина. Как рассказал сам Джигурда, ранее повторно жениться ему мешали судебные тяжбы за наследство подруги Марины Браташ, сейчас же он суд выиграл и намерен вновь стать семейным человеком. Торжество должно состояться 23 февраля 2020 года – именно в этот день и месяц возлюбленные узаконили свой брак 12 лет назад.

Специально для торжества Джигурде и Анисиной бесплатно предоставят шотландский замок. Никита отметил, что уже получил повторное согласие любимой на брак, кольцо он фигуристке также уже преподнес.

Что касается судебной тяжбы, то Джигурда подчеркнул – он рад своей победе. После трех лет борьбы за наследство подруги Марины Браташ с ее сестрой и обвинений в убийстве Джигурда смог доказать исполнительному органу власти свою непричастность. Актер выиграл суд за наследство женщины во Франции.

«Для меня главное то, что я восстановил свое честное имя и доказал, что я не причастен ни к спаиванию, ни к ограблению Браташ, ни к насилию. Все эти документы собраны», — резюмировал Джигурда для 5tv.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Марина АнисинаМарина БраташНикита ДжигурдапобедаСвадьбасудшотландский замок
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Никита Джигурда женится во второй раз
Интересно?
Поделись с друзьями: