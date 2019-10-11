Джигурда запретил Анисиной делать ЭКО из-за диагноза Заворотнюк и Фриске

Артист отмечает, что если его супруги не станет, он не сможет жить дальше.

Никита Джигурда запретил бывшей и будущей супруге Марине Анисиной прибегать к процедуре искусственного оплодотворения. Недавно шоумен во всеуслышание озвучил свое желание стать отцом в третий раз. Джигурда признался, что очень хочет, чтобы у него появилась вторая дочь, но завести ребенка не получается — из-за долгих судебных тяжб Анисина потеряла малыша на ранних сроках. Джигурда признался, что вместе с возлюбленной они раздумывали над тем, чтобы прибегнуть к ЭКО, но приняли решение отказаться от него после трагических случаев Анастасии Заворотнюк и Жанны Фриске. Не секрет, что вскоре после родов Фриске поставили диагноз — рак мозга. Этот же диагноз приписывают Заворотнюк.

Актер подчеркнул, что больше всего на свете боится за здоровье любимой. Он отмечает, что если его супруги не станет, он не захочет жить.

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«Естественно, ни о каких искусственных оплодотворениях не может быть и речи. И Маринка говорит: «Пожалей меня». А рисковать здоровьем Маринки, особенно после того, что произошло с Настей и Жанной, я не буду», — отрезал Джигурда в беседе с 5TV.

Отметим, что сейчас у Никиты двое детей — дочь Ева-Влада и сын Мик-Анжель-Крист.