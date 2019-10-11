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Джигурда запретил Анисиной делать ЭКО из-за диагноза Заворотнюк и Фриске

Артист отмечает, что если его супруги не станет, он не сможет жить дальше.

Джигурда запретил Анисиной делать ЭКО из-за диагноза Заворотнюк и Фриске
Никита Джигурда и Марина Анисина/Фото: https://www.instagram.com/p/B100xknA989/

Никита Джигурда запретил бывшей и будущей супруге Марине Анисиной прибегать к процедуре искусственного оплодотворения. Недавно шоумен во всеуслышание озвучил свое желание стать отцом в третий раз. Джигурда признался, что очень хочет, чтобы у него появилась вторая дочь, но завести ребенка не получается — из-за долгих судебных тяжб Анисина потеряла малыша на ранних сроках. Джигурда признался, что вместе с возлюбленной они раздумывали над тем, чтобы прибегнуть к ЭКО, но приняли решение отказаться от него после трагических случаев Анастасии Заворотнюк и Жанны Фриске. Не секрет, что вскоре после родов Фриске поставили диагноз — рак мозга. Этот же диагноз приписывают Заворотнюк.

Актер подчеркнул, что больше всего на свете боится за здоровье любимой. Он отмечает, что если его супруги не станет, он не захочет жить.

«Естественно, ни о каких искусственных оплодотворениях не может быть и речи. И Маринка говорит: «Пожалей меня». А рисковать здоровьем Маринки, особенно после того, что произошло с Настей и Жанной, я не буду», — отрезал Джигурда в беседе с 5TV.

Отметим, что сейчас у Никиты двое детей — дочь Ева-Влада и сын Мик-Анжель-Крист.

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Джигурда запретил Анисиной делать ЭКО из-за диагноза Заворотнюк и Фриске
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