ЗВЕЗДЫ

Отчаявшийся Джигурда провел обряд переселения души подруги в тело будущей дочери

Шоумен надеется, что его близкий человек воплотится в новом теле.

Отчаявшийся Джигурда провел обряд переселения души подруги в тело будущей дочери
Никита Джигурда/Фото: https://www.instagram.com/p/Bx-Ag8JohoB/

Никита Джигурда провел обряд вселения души Людмилы Браташ в тело своей неродившейся дочери. Шоумен признался, что сильно мечтает о третьем ребенке, но во время судебных тяжб за наследство подруги Марина Анисина потеряла ребенка из-за стресса. Сейчас же пара не может зачать малыша вновь, и Джигурда в отчаянии. Чтобы ускорить процесс, режиссер прибегнул к потусторонним силам – он зажег свечи и некоторое время разговаривал с духом скончавшейся Браташ. Никита уверен – эти манипуляции помогут его подруге возродиться, а сам он готов помочь Людмиле, предложив ей в качестве тела свою будущую дочь.

Для 5tv Джигурда пояснил: даже если магия не поможет ему стать отцом в третий раз, он и его любимая Марина не расстроятся. Ведь будущие супруги очень любят людей и жизнь, а значит, им есть, ради кого творить.

Напомним, ранее Джигурда заявил о желании взять в жены Марину Анисину второй раз. Пара намерена бракосочетаться сразу в четырех странах. В Шотландии звездам предоставят шикарный замок.

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Отчаявшийся Джигурда провел обряд переселения души подруги в тело будущей дочери
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