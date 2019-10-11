Отчаявшийся Джигурда провел обряд переселения души подруги в тело будущей дочери

Никита Джигурда провел обряд вселения души Людмилы Браташ в тело своей неродившейся дочери. Шоумен признался, что сильно мечтает о третьем ребенке, но во время судебных тяжб за наследство подруги Марина Анисина потеряла ребенка из-за стресса. Сейчас же пара не может зачать малыша вновь, и Джигурда в отчаянии. Чтобы ускорить процесс, режиссер прибегнул к потусторонним силам – он зажег свечи и некоторое время разговаривал с духом скончавшейся Браташ. Никита уверен – эти манипуляции помогут его подруге возродиться, а сам он готов помочь Людмиле, предложив ей в качестве тела свою будущую дочь.

Для 5tv Джигурда пояснил: даже если магия не поможет ему стать отцом в третий раз, он и его любимая Марина не расстроятся. Ведь будущие супруги очень любят людей и жизнь, а значит, им есть, ради кого творить.

Напомним, ранее Джигурда заявил о желании взять в жены Марину Анисину второй раз. Пара намерена бракосочетаться сразу в четырех странах. В Шотландии звездам предоставят шикарный замок.