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Кристина Орбакайте блеснула в «японском» платье от модного дизайнера

Дочь Аллы Пугачевой вызвала восхищение фанатов.

Кристина Орбакайте блеснула в «японском» платье от модного дизайнера
Орбакайте вышла в свет в "японском" платье/http://globallookpress.com

Певица и актриса Кристина Орбакайте в Instagram опубликовала видеозапись. На кадрах она дефилирует в красивом платье от модного дизайнера Елены Супрун. Эта женщина создает уникальные по крою и исполнению коллекции одежды.

«Настроение-Fashion», — кратко подписала видеозапись дочь Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой.

В комментариях многие пользователи взорвались восторженными откликами. Они отметили, что наряд у Орбакайте очень красив, а сама она элегантна. Многие заметили, что платье сшито в японском стиле.

«Платье шикарное. И цвет, и рисунок, и фасон класс. Оно очень красивое. Я тоже люблю красивые платья и очень хочу найти платье своей мечты», — отметила одна из пользовательниц. Также многие комментаторы обратили внимание, что с годами Кристина Орбакайте все больше становится похожа на свою звездную маму. Как известно, дочь и мать в прекрасных отношениях. Орбакайте всегда прекрасно встречают в замке телеведущего Максима Галкина в деревне Грязь.

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Алла ПугачеваАлла Пугачева и Максим ГалкинКристина ОрбакайтеМаксим Галкин
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Кристина Орбакайте блеснула в «японском» платье от модного дизайнера
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