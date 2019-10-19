Кристина Орбакайте блеснула в «японском» платье от модного дизайнера

Певица и актриса Кристина Орбакайте в Instagram опубликовала видеозапись. На кадрах она дефилирует в красивом платье от модного дизайнера Елены Супрун. Эта женщина создает уникальные по крою и исполнению коллекции одежды.

«Настроение-Fashion», — кратко подписала видеозапись дочь Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой.

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В комментариях многие пользователи взорвались восторженными откликами. Они отметили, что наряд у Орбакайте очень красив, а сама она элегантна. Многие заметили, что платье сшито в японском стиле.

«Платье шикарное. И цвет, и рисунок, и фасон класс. Оно очень красивое. Я тоже люблю красивые платья и очень хочу найти платье своей мечты», — отметила одна из пользовательниц. Также многие комментаторы обратили внимание, что с годами Кристина Орбакайте все больше становится похожа на свою звездную маму. Как известно, дочь и мать в прекрасных отношениях. Орбакайте всегда прекрасно встречают в замке телеведущего Максима Галкина в деревне Грязь.