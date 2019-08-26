ЗВЕЗДЫ

Семейный кадр: Орбакайте прокатилась на лодке с мужем и подросшей дочкой

Певице удалось провести весь выходной с близкими.

Семейный кадр: Орбакайте прокатилась на лодке с мужем и подросшей дочкой
Кристина Орбакайте с дочкой Клавдией. фото: globallookpress.com

Кристина Орбакайте не часто публикует семейные снимки. Однако в конце этого лета она приехала в Юрмалу с мужем Михаилом Земцовым и дочкой Клавдией. Они много гуляют, играют в гольф и недавно устроили пикник с детьми Максима Галкина и Аллы Пугачевой: Лизой и Гарри. Скучать звездной семьей не приходится. Ко всему прочему, Орбакайте каждый раз демонстрирует новый наряд, выходя в свет.

Недавно артистка вернулась в Москву. Она успела выступить на концерте в честь дня рождения Парка Горького. А минувшие выходные Кристина смогла провести с семьей. 25 августа они выехали за город, где покатались на лодке. В соцсети звезда опубликовала трогательный кадр. Певица в элегантном бежевом костюме и солнцезащитных очках позировала с Клавдией на фоне реки. Дочка также обнимала своего отца, облаченного в джинсы и футболку.

«Воскресенье — день семейный!» — написала Орбакайте.

Одной из первых на снимок отреагировала подруга певицы Анита Цой. «Красавцы», — заявила она. Отправила артистке воздушный поцелуй с помощью эмодзи известный хореограф Алла Духова. Поклонники тоже пришли в восторг от фото. «Нашла Кристина в третьем муже счастье, это видно», «Вы так похожи друг на друга, просто идиллия, счастье вам», «Такое тёплое фото. Здорово, когда все вместе», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что Орбакайте счастлива в браке с третьим мужем уже 14 лет. Также у нее есть 21-летний сын Деми от прошлых отношений с бизнесменом Русланом Байсаровым и 28-летний Никита от Владимира Преснякова. Старший наследник певицы уже обзавелся своей семьей. Он сыграл свадьбу с Аленой Красновой в 2017 году.

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Звездные детиЗвездный стильКлавдия ЗемцоваКристина ОрбакайтеМихаил Земцов

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Семейный кадр: Орбакайте прокатилась на лодке с мужем и подросшей дочкой
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