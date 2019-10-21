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Максим Виторган избегает встреч с бывшей женой Ксенией Собчак

Недавно бывшие супруги прибыли на кинопремьеру «Текста».

Максим Виторган избегает встреч с бывшей женой Ксенией Собчак
Максим Виторган/Фото: https://www.instagram.com/p/BudWdmEBv6p/

Максим Виторган избегает встреч с Ксенией Собчак. Недавно актер вместе с новой возлюбленной Нино Нинидзе появился на кинопремьере «Текста», там же была замечена и телеведущая с супругом Константином Богомоловым. Виторган по обыкновению пообщался с журналистами, а затем поспешил занять свое место в зрительном зале. Ксения же наоборот — с корреспондентами была немногословна.

Присутствующие на мероприятии ожидали конца премьеры, чтобы увидеть, как Ксения и Максим будут выстраивать диалог, отмечает НТВ. Однако после завершения фильма Виторган поспешил покинуть зрительный зал, взяв Нино за руку. Подобное поведение актера стало удивительным, ведь после развода Ксения и Максим взаимодействуют ради трехлетнего Платона. Недавно актер поделился с телеведущей снимком из парка их общего отпрыска, а во время бракосочетания с Богомоловым Ксения Анатольевна и вовсе попросила Виторгана побыть с малышом.

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Максим Виторган избегает встреч с бывшей женой Ксенией Собчак
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