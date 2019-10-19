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Виторган поделился с Собчак фотографией сына из парка

Платон в восторге от развлечений с папой.

Виторган поделился с Собчак фотографией сына из парка
Ксения Собчак. Фото Global look press

Платон, сын Ксении Собчак и Максима Виторгана, в очередной раз продемонстрировал развитость и неординарность мышления. «Воскресный папа» сводил своего наследника в детский парк «Сказка» в Москве.

И здесь, среди моря разнообразных аттракционов и развлечений, мальчик больше всего облюбовал «Дино-парк» — площадку для любителей палеонтологии. Отметим, мальчику в ноябре исполнится всего лишь три года.

Платон Виторган в парке с папой. Фото
Платон Виторган в парке с папой. Фото https://www.instagram.com/xenia_sobchak/

Фотографиями с прогулки в своих блогах поделился как папа ребенка, так и мама. Видимо, актер общается со своей бывшей супругой довольно мирно, делясь с ней впечатлениями об отдыхе с отпрыском. «Вылупился», — назвала довольно милое фото Платона в яйце Ксения.

Отец ребенка показал мальчика на фоне мамонта и динозавра.

Платон. Фото
Платон. Фото https://www.instagram.com/mvitorgan/

Напомним, ранее мы писали о причинах быстрого развития Платона Виторгана. Психолог Элина Ландман считает, что мальчик умен не по годам благодаря особой манере общения с ним Ксении Собчак, которая говорит с малышом на равных. Хорошую ноту беззаботности в психологию мальчика вносит отец, который любит подурачиться с наследником.

Платон Виторган. Фото
Платон Виторган. Фото https://www.instagram.com/mvitorgan/

 

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Виторган поделился с Собчак фотографией сына из парка
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