Виторган поделился с Собчак фотографией сына из парка

Платон, сын Ксении Собчак и Максима Виторгана, в очередной раз продемонстрировал развитость и неординарность мышления. «Воскресный папа» сводил своего наследника в детский парк «Сказка» в Москве.

больше по теме Психолог объяснил, почему сын Виторгана и Собчак гармонично развит Платон обладает отличной дикцией и изучает иностранные языки.

И здесь, среди моря разнообразных аттракционов и развлечений, мальчик больше всего облюбовал «Дино-парк» — площадку для любителей палеонтологии. Отметим, мальчику в ноябре исполнится всего лишь три года.

Фотографиями с прогулки в своих блогах поделился как папа ребенка, так и мама. Видимо, актер общается со своей бывшей супругой довольно мирно, делясь с ней впечатлениями об отдыхе с отпрыском. «Вылупился», — назвала довольно милое фото Платона в яйце Ксения.

Отец ребенка показал мальчика на фоне мамонта и динозавра.

Напомним, ранее мы писали о причинах быстрого развития Платона Виторгана. Психолог Элина Ландман считает, что мальчик умен не по годам благодаря особой манере общения с ним Ксении Собчак, которая говорит с малышом на равных. Хорошую ноту беззаботности в психологию мальчика вносит отец, который любит подурачиться с наследником.