Собчак весело подурачилась с сыном

Накануне Teleprogramma.pro писала о правильном воспитании сына Собчак и Виторгана. Платону достались разные родители: серьезная мама, нацеленная на образование и успех сына, и веселый папа. Психологи считают, что именно в этом балансе кроется хорошее развитие мальчика.

Ксения много общается с Платоном на равных, отчего ребенок растет не по годам развитым, а Максим сглаживает своими играми и шутками избыток возможного перфекционизма со стороны матери.

Но оказалось, что родительница тоже не прочь подурачиться с ребенком. Ксения разместила в своем блоге видео, на котором снята забава с малышом. Собчак вместе с Платоном развлекается простой игрой – бросая в разные стороны палочку с веселыми выкриками. Никакой серьезности!