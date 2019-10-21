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Загорский пообещал снять Леню Голубкова в фильме о Началовой

Продюсер рассчитывает, что актер Владимир Пермяков примет участие в байопике.

Загорский пообещал снять Леню Голубкова в фильме о Началовой
Владимир Пермяков/Фото: https://www.instagram.com/p/BNzUwSxj60Y/

Продюсер Андрей Загорский намерен снять актера Владимира Пермякова в фильме о Юлии Началовой. Журналистам Teleprogramma.pro Загорский рассекретил, что артист обязательно появится в знаменитой роли Лени Голубкова. Однако, как именно будет задействован персонаж, предпочел не афишировать.

«Он с Началовой не пересекался в жизни ни разу. Но мы вчера общались с ним – 25 числа он с гастролей возвращается, и мы обсудим эту тему. Я не буду рассказывать сцену, но у нас уже есть проработанная версия, в которой он примет участие. Володя с удовольствием берется за подобные, театрализованные роли», — рассказал он.

Напомним, о том, что Загорский намерен снять фильм о певице, стало известно в начале сентября. Байопик расскажет о Началовой с самого детства и до момента смерти. Одну из главных ролей в фильме, а именно мать Началовой, должна была сыграть Валентина Талызина. Напомним, актрису госпитализировали с микроинсультом.

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Тэги:

Андрей ЗагорскийВладимир ПермяковЛеня ГолубковФильм о НачаловойЮлия Началова
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Загорский пообещал снять Леню Голубкова в фильме о Началовой
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