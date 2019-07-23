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«Ставят палки в колеса»: съемки фильма о Началовой приостановили

Андрей Загорский не смог получить в пользование авторский музыкальный контент.

«Ставят палки в колеса»: съемки фильма о Началовой приостановили
Продюсер фильма о Юлии Началовой заявил о приостановке съемок ФОТО: Global Look Press

Автор и продюсер Андрей Загорский приостановил съемки фильма о Юлии Началовой. Он уже сообщал о своей картине, которая получила название «Буду рядом…». Работу предполагалось завершить к началу осени, но, судя по всему, планам не суждено сбыться.

Загорский заявил, что ему не дают снять картину. Помехи создают родственники певицы и ее директор Анна Исаева.

«Уже сняли несколько эпизодов с участием заслуженных актеров. Это известные люди, например, Валентина Талызина. Но теперь я не могу продолжить работу над фильмом, потому как не ясно, что будет с музыкальным контентом», — поясняет Загорский ФАН.

Отец Юлии не смог передать авторский музыкальный контент для наполнения будущей киноленты продюсера, так как в права наследования он вступит только осенью. Проблемы начались и с Анной Исаевой, которая ранее сотрудничала с Началовой, а сейчас помогает семье по вопросам, связанным с певицей.

«Я не могу показать сценарий, так как у меня нет комментариев родителей о ее детстве. Мне нужно, чтобы Виктор Васильевич рассказал об «Утренней звезде», без этого картина будет неполной. Я держу в секрете список актеров, которые согласились сниматься в моем фильме. Исаева просто ставит палки в колеса», — говорит Загорский.

Ранее продюсер назвал отмывом денег продажи паломнических туров на могилу певицы Юлии Началовой, сообщает телеканал «360».

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Андрей ЗагорскийАнна ИсаеваЮлия Началова

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«Ставят палки в колеса»: съемки фильма о Началовой приостановили
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