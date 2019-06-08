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Продюсер фильма о Началовой уверен, что покойная певица помогает во время съёмок

При этом Андрей Загорский раскритиковал тех, кто заряжают воду на могиле артистки.

Продюсер фильма о Началовой уверен, что покойная певица помогает во время съёмок
Юлия Началова. фото: globallookpress

Андрей Загорский готовит биографический фильм о Юлии Началовой. Продюсер обещает в ближайшее время выпустить трейлер киноленты. Во время съёмок команда часто сталкивалась с мистическими моментами. Продюсер уверен – Началова хочет, чтобы о ней сняли фильм.

«То, что Юля действительно помогает в работе над картиной, понимают все. Я всегда мысленно обращаюсь к ней во время процесса и говорю: «Юля, пожалуйста, помоги, нам нужно отснять материал», — рассказал Андрей Загорский сайту Nation News.

Продюсер вспомнил случай, когда попросил у Юлии Началовой хорошую погоду. Загорский пришёл на Троекуровское кладбище к певице и обратился с просьбой. В итоге пасмурная погода утром изменилась на солнечную ближе к обеду.

При этом Андрей Загорский раскритиковал фанатов, которые делают из Началовой религиозный культ. Люди заряжают на могиле артистки воду и крема. Продюсер назвал поведение поклонников мракобесием. Он рассказал, как помог одному из таких фанатов.

Загорскому удалось убедить мужчину, что энергию стоит направить в продуктивное русло. Продюсер написал песню в память о Юлии Началовой. Вместе с поклонником артистки он работает над треком в звукозаписывающей студии. Андрей Загорский уверен, что выход его фильма о певице прекратит странные выходки фанатов.

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Продюсер фильма о Началовой уверен, что покойная певица помогает во время съёмок
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