Талызина отказалась комментировать свое состояние после экстренной госпитализации

84-летняя актриса была доставлена в больницу с микроинсультом.

Оказавшаяся в больнице 84-летняя Валентина Талызина отказалась комментировать свое состояние. Отметим, утром 21 октября в СМИ появились сообщения, что актриса театра имени Моссовета была доставлена в столичную клинику с ишемическим приступом. В состоянии средней степени тяжести народная артистка РСФСР поступила в столичную клинику, где за ней наблюдают врачи.

Информагентству «Москва» актриса госпитализацию подтвердила. Она отметила, что действительно находится в стенах медицинского учреждения, но предпочла не комментировать свое состояние.

больше по теме Валентину Талызину госпитализировали с микроинсультом Состояние 84-летней актрисы медики оценивают как среднетяжелое.

«Да, я в больнице. Но у меня все нормально», — поспешила успокоить поклонников она.

Подтвердила факт госпитализации и дочь Валентины Илларионовны — Ксения Хаирова. Журналистам родственница пояснила, что ее мама обратилась к врачам, но причиной тому стали боли в ноге — актрису мучают неприятные ощущения в колене. Факт микроинсульта Хаирова опровергла.

Отмечается, что сейчас жизни супруги Леонида Непомнящего ничего не угрожает.