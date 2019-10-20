44-летняя Банщикова в джинсах вышла на прогулку в Каннах

44-летняя Анна Банщикова последовала совету Эвелины Хромченко. Соведущая Александра Васильева в программе «Модный приговор» на Первом канале напомнила представительницам прекрасного пола о незаменимой вещи в гардеробе каждой модницы — джинсах из искусственно «состаренного» денима.

Отправившись на Лазурный берег, актриса из сериала «Ищейка» не забыла взять с собой трендовый предмет гардероба. Банщикова поделилась с подписчиками свежим снимком в Instagram. На прогулку в Каннах знаменитость отправилась в светло-голубых джинсах и простой белой футболке с принтом. Образ Анны дополнили бежевые босоножки на плоской подошве в спортивном стиле.

Анна Банщикова воспитывает троих детей: первенец — сын Михаил — появился на свет в 2007 году. Второго ребенка актриса родила спустя два года — и снова мальчик. Александру в апреле исполнилось десять лет. В марте 2017 года в семье появилась долгожданная дочка — Мария.

В одном из интервью Банщикова призналась, что за время первой беременности она поправилась всего на шесть килограммов. Сбросить лишний вес после вторых родов артистке удалось благодаря грудному вскармливанию. Анна не скрывает: она никогда не сидела на диетах и не ела какую-то специальную еду. Если же ради роли Банщиковой приходится худеть, она просто отказывается от потребления углеводов: любых булок, дрожжевого хлеба и алкоголя.