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44-летняя Банщикова в джинсах вышла на прогулку в Каннах

Актриса из сериала «Ищейка» провела уикенд на Лазурном берегу.

44-летняя Банщикова в джинсах вышла на прогулку в Каннах
Анна Банщикова (Фото: Globallookpress.com)

44-летняя Анна Банщикова последовала совету Эвелины Хромченко. Соведущая Александра Васильева в программе «Модный приговор» на Первом канале напомнила представительницам прекрасного пола о незаменимой вещи в гардеробе каждой модницы — джинсах из искусственно «состаренного» денима.

Анна Банщикова провела уикенд на Лазурном Берегу (Фото: Instagram.com/banshikova_anna)

Отправившись на Лазурный берег, актриса из сериала «Ищейка» не забыла взять с собой трендовый предмет гардероба. Банщикова поделилась с подписчиками свежим снимком в Instagram. На прогулку в Каннах знаменитость отправилась в светло-голубых джинсах и простой белой футболке с принтом. Образ Анны дополнили бежевые босоножки на плоской подошве в спортивном стиле.

Анна Банщикова воспитывает троих детей: первенец — сын Михаил — появился на свет в 2007 году. Второго ребенка актриса родила спустя два года — и снова мальчик. Александру в апреле исполнилось десять лет. В марте 2017 года в семье появилась долгожданная дочка — Мария.

В одном из интервью Банщикова призналась, что за время первой беременности она поправилась всего на шесть килограммов. Сбросить лишний вес после вторых родов артистке удалось благодаря грудному вскармливанию. Анна не скрывает: она никогда не сидела на диетах и не ела какую-то специальную еду. Если же ради роли Банщиковой приходится худеть, она просто отказывается от потребления углеводов: любых булок, дрожжевого хлеба и алкоголя.

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44-летняя Банщикова в джинсах вышла на прогулку в Каннах
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