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44-летняя Банщикова пришла на шоу к Урганту в брюках-дудочках

Актриса из сериала «Ищейка» опубликовала в Instagram свежие кадры со съёмок программы «Вечерний Ургант».

44-летняя Банщикова пришла на шоу к Урганту в брюках-дудочках
Анна Банщикова (Фото: Instagram.com/banshikova_anna)

44-летняя Анна Банщикова на личной страничке в Instagram анонсировала выход в эфир нового выпуска шоу «Вечерний Ургант» с ее участием. Программу покажут в понедельник, 7 октября, в 23:25 по московскому времени. В микроблоге актриса опубликовала свежий фотоотчёт со съёмочной площадки. В кадре знаменитость запечатлена с подаренным ей букетом цветов.

Для выхода в свет Анна выбрала стиль total black, отдав предпочтение монохромному образу. Актриса примерила облегающие брюки-дудочки, блузу, кожаную куртку и босоножки на шпильке, сделав акцент на длину ног.

«Взрываем эфир!!» — подписала кадр Банщикова.

К слову, в своей постоянной колонке для одного из изданий светской хроники Александр Васильев назвал Анну «яркой женщиной». Историк моды советовал актрисе отказаться от нарядов мышиной серой палитры. По мнению эксперта, эти цвета придают коже Банщиковой землянистый оттенок. Васильев подметил, что Анне идеально подходят коралловый — трендовый оттенок 2019 года, синий и голубой.

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Тэги:

Анна БанщиковаЗвездный стильИван Ургантмода и стильПрограмма "Вечерний Ургант"
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44-летняя Банщикова пришла на шоу к Урганту в брюках-дудочках
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