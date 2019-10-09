Звездный стиль

Банщикова подчеркнула пышные формы строгим платьем-футляр

44-летняя актриса приняла участие в стилизованной городской фотосессии, выбрав в качестве локации здания «Москва-Сити».

Банщикова подчеркнула пышные формы строгим платьем-футляр
Анна Банщикова (Фото: Instagram.com/banshikova_anna)

44-летняя Анна Банщикова приняла участие в свежей стилизованной городской фотосессии, выбрав в качестве локации небоскребы «Москва-Сити». В кадре актриса из сериала «Ищейка» предстала в алом силуэтном платье длиной ниже колен. Свой образ Анна дополнила туфлями-лодочками на шпильке. Ранее ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев назвал Банщикову «яркой женщиной». По словам историка моды, артистка сумела подобрать для себя свой собственный стиль. При этом соведущий Эвелины Хромченко советовал Анне отказаться от мышино-серой палитры, заявив, что эта цветовая гамма придает ее коже землистый оттенок.

В интервью Teleprogramma.pro актриса призналась, что для нее женская красота заключается в нежности и способности любить — и это, по мнению Анны, уже устаревающее понятие. Банщикова подметила, что в реалиях современного мира женщины постепенно принимают на себя мужские функции. Для актрисы женская красота — это умение сохранить себя, не подвергая веянием моды.

«Если мужчина любит женщину — он любит ее такой, какая она есть», — отметила Банщикова.

Именно поэтому знаменитость советует представительницам прекрасного пола отказаться от бессмысленных диет и стремления что-то переделать в собственной внешности. Ведь все это напускное, а главное — это душа, созидание, уверена артиста.

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Анна БанщиковаЗвездный стильмода и стиль
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Банщикова подчеркнула пышные формы строгим платьем-футляр
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