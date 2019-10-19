Мало половин: Сябитова станет ведущей «Дома-2 для возрастных»

Роза Сябитова захотела вести «Дом-2 для возрастных». Об этом знаменитая сваха заявила в личном микроблоге в Instagram. Знаменитость рассказала, что напряженный рабочий график и отсутствие выходных натолкнули ее на мысль адаптировать уже существующий проект под названием «Родовое гнездо» под формат скандальной телестройки, но для более возрастных участников. Как именно будет выглядеть шоу, Сябитова пока не рассказала, но отметила, что отвечать за создание новых семей будет лично она.

Аудитория Сябитовой идею свахи поддержала. Комментаторы поспешили отметить, что среди людей постарше очень много тех, кто хотел бы найти свою половинку, поэтому телепроект будет очень востребован. Сразу несколько женщин отметили, что были бы не прочь работать в команде Розы и даже готовы лично привести в программу несколько человек. Впрочем, нашлись и те, кто заявил, что «плодить однотипные передачи все же не стоит».

Отметим, что в рамках «Родового гнезда» Сябитова выпустила уже пять коротких серий. В новом проекте Роза показывает жизнь своей семьи, а также дает дельные советы по построению грамотных отношений.