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Сябитова обвинила Бузову и Батрутдинова в «подрыве семейных ценностей»

Ведущая «Давай поженимся» заявила, что прежде, чем создавать отношения, человек должен проанализировать предыдущие ошибки.

Сябитова обвинила Бузову и Батрутдинова в «подрыве семейных ценностей»
Роза Сябитова/Фото: https://www.instagram.com/p/B2_Q0WSp2m1/

Ведущая «Давай поженимся» Роза Сябитова обвинила Ольгу Бузову и Тимура Батрутдинова в растлении молодого поколения и подрыве семейных ценностей. Негативно знаменитая сваха отреагировала на скорый выход передачи «План Б», где Тимур и Ольга будут искать себе вторых половинок. Сябитова заявила, что такие передачи не только не способствуют зарождению настоящих чувств, но и негативно влияют на неокрепшую психику детей-зрителей. По мнению Розы, прежде, чем врываться в новые отношения, нужно проанализировать ошибки из прошлых взаимодействий, чему активно способствует «Давай поженимся». В случае с «Планом Б» происходит «подрыв семейных ценностей».

Кроме того, Сябитова уверенно заявила – что бы Ольга ни делала в попытках найти суженого, ее усилия не увенчаются успехом.

«Мне плевать, что делает Бузова со своим телом. Ее стиль жизни не приведет к семье», — сказала сваха NationNews.

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Сябитова обвинила Бузову и Батрутдинова в «подрыве семейных ценностей»
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