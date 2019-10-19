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Наташа Королева возложила цветы на Мамаевом кургане

Певица почтила память павших в бою солдат.

Наташа Королева возложила цветы на Мамаевом кургане
Наташа Королева/Фото: https://www.instagram.com/p/B25-41BnWdT/

Певица Наташа Королева приехала в Волгоград, чтобы почтить память павших во время Сталинградской битвы солдат. Артистка возложила букет у Вечного огня на Мамаевом кургане, а затем встала перед символами пережитым событий на колени. В неподвижной позе заслуженная артистка России просидела несколько минут. Перед тем же, как встать, Королева несколько раз покрестилась.

Чуть позже Наташа взорвалась в stories эмоциональной речью, обращенной к людям. Королева рассказала, что буквально каждой клеточкой тела прочувствовала боль тех родственников и друзей, чьи близкие люди остались лежать на земле после военных действий. Артистка осталась под большим впечатлением от увиденного, что чувствовалось в каждом ее слове или снимке. Подписчикам Наташа также показала скульптуры «Скорбь матери» и главный монумент мемориала «Родина-мать зовет».

Наташа Королева
Наташа Королева/Фото: https://www.instagram.com/koroleva__star/

«Сколько здесь народу полегло, чтобы каждый из нас мог жить под мирным небом. А нам все неймется… Очень величественный архитектурный ансамбль – Мамаев курган», — чуть не плача произнесла она.

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Наташа Королева возложила цветы на Мамаевом кургане
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