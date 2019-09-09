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Королева стала главной звездой старейшего ретро-фестиваля в Казахстане

Компанию заслуженной артистке РФ на сцене составил местный эстрадный исполнитель Беркут.

Королева стала главной звездой старейшего ретро-фестиваля в Казахстане
Борис КУдрявов/КП

На днях Наташа Королева приехала в Алма-Аты, чтобы выступить на фестивале «Алма-Аты – моя первая любовь» . В восторге от песен знаменитости остались не только зрители, пришедшие поддержать россиянку, но и ее коллега по сцене – местный эстрадный исполнитель Беркут. Свое восхищение культурный деятель высказал в Instagram.

На личной странице мужчина отметил, что у Королевой «великолепный характер» — она отличается удивительной человечностью, является «простой и не звезданутой». «Многие писали в комментариях мол «Сколько заплатили Королевой, чтоб она спела с вами?!». Так вот, дорогие мои друзья, это творческий союз! Не все решается деньгами», — уверил своих подписчиков казахстанский артист.

В конце Беркут пожелал Королевой здоровья и творческих успехов, а также попросил «всегда оставаться человеком». «Народ вас любит, знайте это», — резюмировал он.

В комментариях к записи местные жители активно присоединяются к словам Беркута и отмечают, что всегда рады Королевой в Казахстане. «Наташе и Беркуту Рахмет за такой красивый дуэт. Крепкого здоровья и побольше творческих идей», — посылают лучи добра люди.

Ранее Королева признавалась, что никогда не изменяла Тарзану. Несмотря на то, что супруги вместе более 18 лет, они по-прежнему влюблены и молоды душой.

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Королева стала главной звездой старейшего ретро-фестиваля в Казахстане
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