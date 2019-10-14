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Наташа Королева попросила Зеленского помочь ей вернуться на родину

Уже три года для певицы действует запрет на въезд в Украину.

Наташа Королева попросила Зеленского помочь ей вернуться на родину
Наташа Королева просит новую власть Украины о помощи. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

14 октября певица Наташа Королева вспомнила свою покойную бабушку, у которой в эту дату был день рождения. Артистка огорчена тем, что не может съездить на могилу родственницы и помянуть ее в кругу семьи из-за запрета на въезд в Украину, который суд вынес исполнительнице три года назад. Певица выложила в Instagram ролик, который был снят за неделю до кончины пожилой женщины.

«Это видео мой брат снял, когда бабушке все-таки сказали, что мне закрыли въезд на пять лет. Она хотела своей болью от несправедливости достучаться до души тех, кто душу давно променял на медяки! Мы всей семьей еле уговорили ее этого не делать! Через неделю ее не стало», — пишет Королева.

Певица подчеркнула, что она как артистка олицетворяет колорит и темперамент Украины на всем постсоветском пространстве и никогда не чуралась своего происхождения. Ей непонятно, почему её песни вдруг стали экстремистскими для родной страны.

Наташа Королева сообщила поклонникам, что направила письмо на имя нынешнего президента Украины Владимира Зеленского с просьбой отменить приговор по сфабрикованному делу и разрешить ей въезд на родину. Он отметила, что бывший актер на примере любимого народом сериала «Сваты» должен понимать всю абсурдность сложившейся ситуации.

Напомним, в свое время певица и ее родные поддержали Евромайдан. Затем, 12 октября 2016 года СБУ запретила артистке въезд на территорию Украины на пять лет. Три года с тех пор уже прошли.

Вы поддерживаете Наташу в ее борьбе? 

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Владимир Зеленскийзапрет въезда в УкраинуНаташа КоролеваУкраина
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Наташа Королева попросила Зеленского помочь ей вернуться на родину
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