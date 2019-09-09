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Лазарев и Королева высказались о картинах супруги Цекало

Как известно, Дарина Эрвин часто публикует в соцсетях свои полотна с изображением голых мужчин и женщин.

Лазарев и Королева высказались о картинах супруги Цекало
Лазарев оценил картины супруги Цекало/globallookpress.com

Певец Сергей Лазарев и его коллега по творческому цеху Наташа Королева высказались в эфире программы «Ты не поверишь» на канале НТВ о картинах Дарины Эрвин. Женщина, как известно, является супругой продюсера Александра Цекало. При этом она на 30 лет моложе своего супруга. Девушка на полотнах нередко изображает мужчин и женщин, занимающихся любовью.

Наташа Королева. Фото
Наташа Королева в восторге от картин Дарины Эрвин/globallookpress.com

По словам Лазарева, каждый человек в этой жизни, как хочет, так и реализует свои таланты. Он считает, что кто на кого учился, тот тем и стал в этом мире.

«Возможно, это очень дорого стоит. Я бы, конечно, такую картину себе не купил. У меня нет необходимости ее полотна себе вешать. Как-то мне не очень приятно, чтобы такое висело у меня дома. Но опять же это дело вкуса. Мне так, а кому-то может быть это нравится», — сказал Сергей Лазарев.

А вот Наташа Королева в восторге от творчества Дарины Эрвин. «Какая молодец. Шикарно рисует. Очень, ну как сказать, реально. Мы не рисуем с Тарзаном так. Хотя он у меня художник. Супруг закончил художественную школу, но пока не проявляет свои такие творческие наклонности», — заметила Наташа Королева.

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Тэги:

Александр ЦекалоДарина ЭрвинНаташа Королевапрограмма "Ты не поверишь"Сергей Лазарев

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Лазарев и Королева высказались о картинах супруги Цекало
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