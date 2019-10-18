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Лена Перминова стала новой музой Димы Билана и снялась в его клипе

Модель стала возлюбленной певца в его очередном чувственном ролике.

Лена Перминова стала новой музой Димы Билана и снялась в его клипе
Лена Перминова стала девушкой Билана для клипа. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Флирт певца Димы Билана и модели Елены Перминовой, похоже, не закончился одной съемкой в машине. Напомним, несколько дней назад звезды поучаствовали в фотосессии для глянцевого журнала, и между ними как будто промелькнула искра. Но это могло быть просто дружеским кокетством, а вот новая информация, всплывшая в прессе, куда горячее.

Портал Super.ru опубликовал кадры из нового клипа Билана «Такси», в котором Перминова снялась вместе с артистом в постельной сцене. На видео обе звезды полуобнажены и явно играют любовников.

Напомним, 33-летняя Перминова уже долгое время является гражданской женой состоятельного бизнесмена Александра Лебедева, у них растут трое детей. Несмотря на это, пара еще не узаконила свои отношения.

А вот Дима Билан, который уже довольно долго считается завидным холостяком, пытается скрывать от прессы свою личную жизнь и выходит из себя, когда его спрашивают о будущей невесте.

Напомним, в предыдущем клипе Билана снялась победительница «Холостяка» Дарья Клюкина. Артист так сдружился с девушкой, что даже стал гостем на ее недавней свадьбе на озере Комо.

Как вы считаете, есть ли что-то между этими двумя иконами стиля?

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Лена Перминова стала новой музой Димы Билана и снялась в его клипе
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