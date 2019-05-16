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Елена Перминова призналась, что они с Лебедевым до сих пор не женаты

Пара почти 15 лет вместе, но по-прежнему не узаконила свои отношения.

Елена Перминова призналась, что они с Лебедевым до сих пор не женаты
Перминова и Лебедев / Instagram.com/alexanderlebedev

Елена Перминова счастлива в отношениях с Александром Лебедевым уже почти 15 лет. Пара воспитывает трех детей — Никиту, Егора и Арину. Многие считают, что отношения манекенщицы и бизнесмена давно официально узаконены.

Слухи об этом появились еще в начале декабря 2017 года после того, как Перминова опубликовала фотографии с мероприятия, напоминающего свадебную церемонию. Тогда все поклонники начали как на подбор поздравлять молодоженов и желать им семейного счастья.

Однако только сейчас выяснилось, что спустя почти 15 лет отношений пара не состоит в официальном браке. Об этом призналась сама Перминова на своей странице в Instagram.

Так, один из подписчиков задал ей вопрос — сменила ли модель фамилию после бракосочетания. На это Елена ответила: «Мы не женаты пока. Если когда-нибудь это случится, оставлю свою фамилию».

Скриншот
www.instagram.com/lenaperminova/

Таким образом, получается, что Александра Лебедева до сих пор (во всяком случае теоретически) можно считать холостяком.

Елена Перминова называет своего возлюбленного ее ангелом-хранителем и отмечает, что разница в возрасте им никогда не мешала.

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Александр ЛебедевбракЕлена Перминоваотношения
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Елена Перминова призналась, что они с Лебедевым до сих пор не женаты
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