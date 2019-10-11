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Дима Билан взбесился, отвечая на вопрос о личной жизни

Певец рьяно защищает своё право на личную жизнь без камер.

Дима Билан взбесился, отвечая на вопрос о личной жизни
Дима Билан не выдержал хладнокровия после вопроса о личной жизни. Фото: globallookpress.com

Певец Дима Билан дал волю эмоциям, отвечая на вопрос журналистов о личной жизни. После вручения премии «Радиомания» к 37-летнему артисту подошли корреспонденты портала «Дни.ру» и спросили его озвучить имя будущей невесты.

«Хотя бы что-то можно оставить для себя и побыть без камер?!» — взорвался исполнитель в ответ.

Он пояснил, что никогда не стремился выставлял чувства напоказ. 15 лет назад он допустил несколько ошибок в этом плане, после чего решил кардинально разделить профессию и личную жизнь. Певец отметил, что благодаря соцсетям всё, что с ним происходит, и так оказывается на виду. Но отношения с противоположным полом артист «светить» не намерен.

Напомним, ранее поклонники спросили у Билана, занимается ли он сексом. Тот ответил положительно, но добавил, что «не пихает» свой интим в посты в социальных сетях. По слухам, в последние месяцы у Димы было две пассии: тренер по йоге Инна Андреева и начинающий режиссер Ксения Дорошкевич. В конце лета певец якобы рассорился со второй и вернулся к первой.

Как вы думаете, когда Дима осчастливит нас новостью о свадьбе?

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Дима Билан взбесился, отвечая на вопрос о личной жизни
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