«Муж в командировке»: Лена Перминова заставила Билана краснеть на фотосессии

Лена Перминова заставила Диму Билана краснеть на съемках для журнала Grazia. Недавно певец и модель приняли участие в фотосессии для модного журнала. Там замужняя девушка открыто кокетничала с неженатым Биланом. Один из таких моментов попал на видео. Сам певец опубликовал в Instagram ролик, где сидит на водительском месте за рулем элитного автомобиля, а прямо у него за спиной на пассажирском кресле сидит Перминова. В это момент к модели подошла визажист и поправляет ей макияж, а затем комментирует: «Дима и Лена на секс-тачке».

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Уже в следующую секунду сама девушка подыгрывает присутствующим, приобнимает Билана за шею и говорит: «Пока муж в командировке». Сам Дмитрий застенчиво улыбнулся, но ответить ничего так и не смог.

Подписчики предпочли в комментариях вести себя максимально осторожно. Они робко высказали мысль о том, что «Билан, как всегда, преподносит аудитории неожиданности». Некоторые также отметили смущение артиста и сказали, что приятно смотреть на его настоящие эмоции.