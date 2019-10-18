В школе Дуэйна Джонсона принимали за полицейского под прикрытием

Актер рассказал, что из-за роста и усов все воспринимали его переодетым в школьника копом.

Популярный голливудский актер Дуэйн «Скала» Джносон в 2019 году был признан самым высокооплачиваемым артистом кино. Однако успех пришел к мощному по внешнему виду и харизме мужчине далеко не сразу. 18 октября звезда экрана выложил в Instagram раритетное фото себя в 15-летнем возрасте и рассказал, как трудно ему жилось подростком.

«Я был юным панком, 6’4 фута (почти два метра. — прим. авт.), едва 200 фунтов (90 кг. — прим. авт.), с жуткими усами и был вынужден покинуть Гавайи, чтобы жить в городе Нэшвилле, штат Теннеси, — комментирует актер эту фотографию. — Там я только что поступил в новую среднюю школу, и все студенты и учителя шарахались от меня, как от прокаженного, потому что были убеждены, что я переодетый полицейский. Так и было».

Джонсон пишет, что у него в детском и подростковом периодах была невероятная жизнь со множеством путешествий. При этом он испытал все «прелести» полового созревания.

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Напомним, сейчас актеру 47 лет, он находится на пике своей популярности. Этим летом он женился на женщине, с которой живет уже несколько лет. Пара воспитывает двух дочерей.

Вы бы тоже приняли такого школьника за взрослого мужчину, выдающего себя за подростка?