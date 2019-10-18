В школе Дуэйна Джонсона принимали за полицейского под прикрытием

Популярный голливудский актер Дуэйн «Скала» Джносон в 2019 году был признан самым высокооплачиваемым артистом кино. Однако успех пришел к мощному по внешнему виду и харизме мужчине далеко не сразу. 18 октября звезда экрана выложил в Instagram раритетное фото себя в 15-летнем возрасте и рассказал, как трудно ему жилось подростком.
«Я был юным панком, 6’4 фута (почти два метра. — прим. авт.), едва 200 фунтов (90 кг. — прим. авт.), с жуткими усами и был вынужден покинуть Гавайи, чтобы жить в городе Нэшвилле, штат Теннеси, — комментирует актер эту фотографию. — Там я только что поступил в новую среднюю школу, и все студенты и учителя шарахались от меня, как от прокаженного, потому что были убеждены, что я переодетый полицейский. Так и было».
Джонсон пишет, что у него в детском и подростковом периодах была невероятная жизнь со множеством путешествий. При этом он испытал все «прелести» полового созревания.
Напомним, сейчас актеру 47 лет, он находится на пике своей популярности. Этим летом он женился на женщине, с которой живет уже несколько лет. Пара воспитывает двух дочерей.
Вы бы тоже приняли такого школьника за взрослого мужчину, выдающего себя за подростка?