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Назван самый высокооплачиваемый актер мира, и он не из «Мстителей»

Дуэйн Джонсон заработал на блокбастерах больше своих коллег.

Назван самый высокооплачиваемый актер мира, и он не из «Мстителей»
Дуэйна Джонсона называют горой. Похоже, что он - гора денег. Фото: Columbia Pictures/ZUMAPRESS.com

Журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров мира 2019 года. В расчет брались доходы звезд, полученные ровно за год, начиная с 1 июня 2018-го.

На верхней строчке оказался Дуэйн «Скала» Джонсон с 89,4 миллионами долларов. В этом году бывший рестлер зашел в кинотеатры с фильмом «Форсаж: Хоббс и Шоу» и еще удивит нас продолжением «Джуманджи».

За ним идут «мстители» Крис Хемсворт с 76,4 миллионами долларов и Роберт Дауни-младший с 66 миллионами. Джеки Чан занял пятую строчку, а за ним идет ненавистный для защитников Ирины Шейк Брэдли Купер. Роль в «Алладине» помогла Уиллу Смиту забраться лишь на десятое место и закрыть этот звездный список.

Издание отметило супергеройский фильм «Мстители: Финал». Картина имела ошеломительный успех и стала самым кассовым фильмов в истории. Не случайно актеры, сыгравшие Железного Человека, Тора, Капитана Америка и Человека-Муравья, оказались в списке Forbes.

А какой ваш любимый актер?

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Назван самый высокооплачиваемый актер мира, и он не из «Мстителей»
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