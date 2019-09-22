ЗВЕЗДЫ

Трогательное фото: двухметровый Дуэйн Джонсон поиграл с дочерью в чаепитие

Крупный актер умилительно смотрелся на фоне детской мебели и игрушечного сервиза.

Трогательное фото: двухметровый Дуэйн Джонсон поиграл с дочерью в чаепитие
Дуэйн Джонсон на экране - воплощение брутальности. Фото: Wiese/face to face

Знаменитый американский актер Дуэйн Джонсон, признанный недавно самой успешной звездой Голливуда в 2019 году, выложил в Instagram снимок со своей 3-летней дочерью Жасмин. На фото громадный во всех смыслах слова папа (напомним, мужчина носит грозное прозвище Скала) играет с девочкой в чаепитие. Татуированный рестлер с трудом умастился на маленький розовый стульчик и с серьезным видом пьет «чай» из пластмассовой чашечки.

«Папа, возможно, подлил в чай немного текилы, потому что сейчас где-то 5 часов», — шутливо подписал снимок актер.

Поклонники звезды «Форсажа» нашли данную сценку очень милой. Суровый и грозный на экране, в обычной жизни Джонсон оказался милым папашей, который готов выйти из образа брутального качка ради своей малышки.

Напомним, у 47-летнего актера трое дочерей. Одна уже взрослая — 18-летняя Симон Александра, — была рождена в первом браке. В 2015 и 2018 года новая подруга Скалы Лорен Хэшиан подарила ему еще двух девочек. Но бывший рестлер женился на ней только летом 2019-ого.

А так же мило играете с детьми?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

голливудские актерыДуэйн «Скала» ДжонсонДуэйн Джонсонзвездные отцыигры с ребенкомотцы и дети
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Трогательное фото: двухметровый Дуэйн Джонсон поиграл с дочерью в чаепитие
Интересно?
Поделись с друзьями: