Трогательное фото: двухметровый Дуэйн Джонсон поиграл с дочерью в чаепитие

Знаменитый американский актер Дуэйн Джонсон, признанный недавно самой успешной звездой Голливуда в 2019 году, выложил в Instagram снимок со своей 3-летней дочерью Жасмин. На фото громадный во всех смыслах слова папа (напомним, мужчина носит грозное прозвище Скала) играет с девочкой в чаепитие. Татуированный рестлер с трудом умастился на маленький розовый стульчик и с серьезным видом пьет «чай» из пластмассовой чашечки.

«Папа, возможно, подлил в чай немного текилы, потому что сейчас где-то 5 часов», — шутливо подписал снимок актер.

Поклонники звезды «Форсажа» нашли данную сценку очень милой. Суровый и грозный на экране, в обычной жизни Джонсон оказался милым папашей, который готов выйти из образа брутального качка ради своей малышки.

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Напомним, у 47-летнего актера трое дочерей. Одна уже взрослая — 18-летняя Симон Александра, — была рождена в первом браке. В 2015 и 2018 года новая подруга Скалы Лорен Хэшиан подарила ему еще двух девочек. Но бывший рестлер женился на ней только летом 2019-ого.

А так же мило играете с детьми?