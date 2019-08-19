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Человек-скала дозрел: Дуэйн Джонсон женился после 12 лет совместной жизни

Свадебное торжество состоялось на Гавайях. Счастью его избранницы Лорен Хэшиан не было предела.

Человек-скала дозрел: Дуэйн Джонсон женился после 12 лет совместной жизни
Дуэйн Джонсон. фото: globallookpress.com

47-летний Дуэйн Джонсон, по прозвищу «Скала», не только является чемпионом WWF, но и актером. Он прославился благодаря ролям в фильмах «Форсаж», «Зубная фея» и «Копы в глубоком запасе». В итоге мужественному Дуэйну удалось стать одним из самых высокооплачиваемых актеров, заработав за 2018 год 124 миллиона долларов. У такого состоятельного, обаятельного и спортивного мужчины есть армия поклонниц, но сердце мачо давно занято.

С 2007 года Джонсон встречается с девушкой Лорен Хэшиан. Они счастливо живут вместе и даже воспитывают двух общих дочерей Жасмин и Тиану. Все это время влюбленные были счастливы вместе, но в ЗАГС идти не спешили. Однако на днях стало известно, что 18 августа актер тайно сыграл свадьбу со своей избранницей на Гавайях. Он поделился снимками с торжества в соцсети.

Для такого важного случая Лорен облачилась в стильное белое платье-рубку с цветочным узором и глубоким декольте. Легкие локоны украшала длинная струящаяся фата. Так как на островах всегда тепло, Дуэйн облачился не в костюм, а в белые брюки и рубашку в тон. На его шее красовались цветочные венки. На красочных кадрах молодожены выглядят счастливыми. «Мы сделали это», — написал актер. Поклонники принялись поздравлять влюбленных с важным шагом в жизни.

«Наконец-то он женился!, Поздравляю вас обоих!», «Какие красивые», «Ура, неужели!», «Это так круто!», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что этот брак стал для Дуэйна вторым. В 25 лет он женился на девушке по имени Дэни Гарсия, которая родила ему дочь Симон Александру, но спустя десять лет они расстались. Тогда он и повстречал Лорен. Его новая возлюбленная родилась в семье итальянских и армянских эмигрантов, благодаря этой жгучей смеси унаследовала музыкальный талант, а от матери, предки которой были англичанами, — фарфоровую бледность кожи и внешность фотомодели.

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Дуэйн «Скала» Джонсонзвездные свадьбыЗвездный стиль

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Человек-скала дозрел: Дуэйн Джонсон женился после 12 лет совместной жизни
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