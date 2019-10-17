Лобода показала, как выглядели ее родители в день свадьбы 38 лет назад

Светлана Лобода является одной из самых популярных певиц в России. Она работает на износ, но при этом всегда уделяет внимание своей семье. У артистки подрастает восьмилетняя дочь Евангелина, а также годовалая Тильда. При этом официально замужем девушка не была. С первым избранником, Андреем Царем, она прожила в гражданском браке более трех лет, а об отце второй девочки звезда предпочитает не говорить. Ходят слухи, что им является Тилль Линдеманн.

В этом году Лободе довелось погулять на нескольких свадьбах. Она даже поймала букет невесты. Теперь поклонники ждут, что и сама певица решится вступить в официальные отношения. К слову, у нее есть прекрасный пример любви и крепкого брака. В соцсети артистка опубликовала архивный свадебный снимок своих родителей. Как оказалось, 17 октября они празднуют годовщину со дня свадьбы.

В кадре темноволосая стройная девушка в белоснежном ретроплатье и фате с искусственными цветами, полупрозрачных перчатках и с гвоздиками в руках стоит под руку с мужчиной в черном костюме.

«38 лет назад мои родители стали мужем и женой. И сегодня они по-прежнему друг за друга горой», — написала Светлана.

Первым на фото отреагировал Игорь Крутой. «Очень трогательно, поздравляю!» — заявил он. Поклонники тоже восхитились парой. Они также отметили, что Лобода очень похожа на свою маму. «Хорошие родители, надо брать пример от них..», «На маму похожа», «И благодаря таким чудесным людям на свет появилась маленькая звездочка, которая потом стала суперзвездой 21 века», «Светлана Сергеевна, вы с мамой одно лицо», — прокомментировали пост подписчики.

А вы храните архивные снимки своей семьи?