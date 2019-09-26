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«Для Тилля»: Лобода опубликовала соблазнительное фото в нижнем белье

Певица намекнула, что сделала пикантный снимок для своего возлюбленного.

«Для Тилля»: Лобода опубликовала соблазнительное фото в нижнем белье
Светлана Лобода. фото: globallookpress.com

Светлана Лобода редко рассказывает о личной жизни, но недавно она дала интервью Ксении Собчак. Светская львица выудила несколько фактов из певицы. Та призналась, что из-за контракта не имеет права говорить о своих отношениях с немецким музыкантом Тиллем Линдеманном. Но звезда отметила, что находится не в рабстве, а в любви. Она заявила, что Тилль — обалденный мужчина, «под которого можно прогнуться и с которым хочется быть маленькой кошечкой».

Конечно, Лобода скучает в разлуке с ним, тем более, что их встречи очень редкие, так как солист рок-группы живет за границей. Похоже, что певица решила подразнить музыканта, чтобы он скорее снова с ней увиделся. В соцсети артистка опубликовала откровенный снимок, на котором она запечатлена в нижнем белье и кроп-топе. Светлана позировала у светящихся букв, демонстрируя стройную фигуру, плоский живот и подтянутые бедра.

«Тебе», — написала она, добавив изображение волка.

Поклонники уверены, что пост был посвящен Линдеманну. «Нет слов», «Идеальная», «Тебе — это Тиллю», «Я догадываюсь, кто именно этот волк», «Для Тилля, милота», —прокомментировали пост подписчики. Напомним, что у Лободы две дочки. У нее подрастает дочка Евангелина от бывшего гражданского мужа Андрея Царя, а также малышка Тильда, которой в мае исполнился годик. Ходят слухи, что младшую наследницу звезда родила от немецкого музыканта.

А вы делаете снимки для своих вторых половинок?

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«Для Тилля»: Лобода опубликовала соблазнительное фото в нижнем белье
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