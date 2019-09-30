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Светлана Лобода поделилась архивным фото с новорожденной дочерью

Маленькой Тильде исполнился год и четыре месяца.

Светлана Лобода поделилась архивным фото с новорожденной дочерью
Светлана Лобода на премии МУЗ-ТВ. Фото: КП/Михаил Фролов

В мае прошлого года Светлана Лобода во второй раз стала мамой, дочка певицы Тильда появилась на свет в одной из клиник Лос-Анджелеса. Артистка регулярно делится в Instagram кадрами с малышкой, а накануне она напомнила поклонникам, что девочке через каких-то пару месяцев исполнится полтора года.

Светлана поделилась в соцсети архивным черно-белым снимком, на котором она запечатлена с крохотной новорожденной дочкой на руках. Звезда отметила, что рождение наследницы считает настоящим чудом.

«Какое же это было чудо… А ведь нам уже 1.4», – подписала кадр Лобода.

Подписчики блога согласились с певицей, а некоторые отметили, что ее дочь подрастает очень быстро. Действительно, малышка уже научилась помогать маме, подметая пол, и с удовольствием танцует с родительницей под музыку.

Напомним, отцом Тильды многие фанаты Лободы считают Тилля Линдеманна. Так это или нет, доподлинно неизвестно, но лидер Rammstein не обделяет вниманием артистку и ее дочек. Так, недавно старшая девочка Светланы Ева призналась, что рок-музыкант подарил ей амулет в виде пчелы.

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Светлана Лобода поделилась архивным фото с новорожденной дочерью
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