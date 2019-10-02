Светлана Лобода показала мужчину, с которым проводит ночи

Певица Светлана Лобода посмеялась над всеми, кто очень хочет узнать, кто же ее новый возлюбленный. Напомним, в мае 2018 года артистка родила дочь Тильду, но никому не говорит, кто отец малышки. Пресса подозревает, что это вокалист популярной во всем мире рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн, ранее было замечено, что украинская певица оказывает ему знаки внимания.

И вот Светлана представила в Instagram мужчину, с которым она проводит время по ночам.

«Знакомьтесь, мой друг, парень, с которым мы проводим дни и ночи вместе уже неделю как!» — написала Лобода.

Однако на фото в ее объятиях красуется саундпродюсер Вадим Лисица. В последнее время артистка видит его чаще других мужчин, потому что вместе они уже почти закончили подготовку нового альбома певицы. Светлана уточнила, что пластика выйдет в ноябре, а пока Лисица «колдует» над записанными песнями. Имя возлюбленного Лободы пока остается неизвестным. Ждем.

больше по теме Лобода записала видео с дочкой на концерте Rammstein Как выяснилось, старшей наследнице артистки очень нравится творчество Тилля Линдеманна.

А вы тоже думаете, что Светлана влюблена в немецкого артиста?