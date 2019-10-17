ЗВЕЗДЫ

Звездная болезнь: Ирина Дубцова наняла телохранителя

Певица призналась, что в ее жизни были мужчины, которые преследовали ее долгое время.

Звездная болезнь: Ирина Дубцова наняла телохранителя
Ирина Дубцова/Фото: https://www.instagram.com/p/B2T4cZUCvMQ/

Ирина Дубцова наняла охранника, чтобы бороться с вниманием назойливых поклонников. Певица и композитор рассказала, что телохранитель с пистолетом появился у нее недавно. Сама она считает наличие крепкого мужчины рядом «красивым», но и не упускает из виду его функциональности. Один раз телохранитель спас ее от очень целеустремленного поклонника.

Дубцова вспомнила, что во время посиделок в ресторане к ней и ее подругам подошел «очень пьяный и очень приставучий тип». Охранник тут же попросил незнакомца убраться восвояси, но тот вежливых обращений не слушал. Тогда телохранитель обратился грубо – только такое действие возымело эффект, уточнила она в программе «Тема» на Ru.Tv.

Ирина успокоила «адекватных мужчин» — она по-прежнему готова к ненавязчивому общению. Телохранитель же, по ее словам, не кусается, хоть и имеет оружие за пазухой и умело прячется в самых неожиданных местах.

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Звездная болезнь: Ирина Дубцова наняла телохранителя
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