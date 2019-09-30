ЗВЕЗДЫ

«Не девочка и не с персиками»: Дубцова показала шикарный завтрак на Мальдивах

И неожиданно получила множество поздравлений с днем рождения.

«Не девочка и не с персиками»: Дубцова показала шикарный завтрак на Мальдивах
Ирина Дубцова отдыхает на Мальдивах. Фото: Komsomolskaya Pravda

Отдыхающая в сентябре на Мальдивах певица Ирина Дубцова шлет замерзшим россиянам горячий привет с райских островов. Артистка опубликовала в Instagram фото своего завтрака на шикарной вилле. Внимание на снимке привлекают не столько блюда, сколько вид, которым женщина может наслаждаться, попивая сок. В подписи к фото победительница «Фабрики звезд» отметила, что это ее обычная утренняя картина. Ирина назвала ее «Не девочка и не с персиками».

Кстати, в комментариях под снимком 37-летнюю звезду неожиданно стали поздравлять с днем рождения, хотя он у Дубцовой только через полгода — 14 февраля. Оказалось, что 30 сентября — именины у всех, кто носит имя Ирина. Кто-то из поклонников напомнил артистке про эту дату, а другие подхватили и стали написывать поздравления ко дню рождения.

«Нечего мне вперёд возраста добавлять», — написала певица в комментариях.

Напомним, в 2008 году Дубцова развелась с музыкантом Романом Черницыном, от которого ранее родила ребенка. С тех пор она не выходила замуж, а только крутила романы. Сейчас у нее новый ухажер, правда, женщина не стремится раскрывать публике его личность.

А с каким видом вы бы хотели позавтракать в идеале?

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Тэги:

завтракзавтрак звездыИрина ДубцоваМальдивские островаМальдивыотдых на Мальдивах
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«Не девочка и не с персиками»: Дубцова показала шикарный завтрак на Мальдивах
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