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В новом клипе Ирина Дубцова снялась с партнером в душе

Видео на песню «Не целуешь» опубликовано в Сети.

В новом клипе Ирина Дубцова снялась с партнером в душе
Ирина Дубцова представил новый клип. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Певица Ирина Дубцова презентовала в социальных сетях новый клип. В видео на песню «Не целуешь» вошли откровенные сцены в постели, в душе и в клубе. Партнера исполнительницы в ролике сыграл актер Дмитрий Лямин.

Сама Ирина в Instagram призналась, что вложила в клип две истории, произошедшие в реальной жизни. Люди из близкого окружения певицы даже могут разгадать это видео, как квест, и вычислить людей, чьи поступки легли в основу сюжета.

«Кто знает, тот поймёт. Я знаю, что здесь есть что-то и из вашей жизни, девочки и мальчики», — написала Дубцова перед тем, как поблагодарить всю команду, работавшую над созданием этого видео.

Напомним, в начале сентября певица призналась, что она счастлива в отношениях с новым возлюбленным (но личность его не раскрыла), а в конце месяца устроила себе мальдивские каникулы и улетела отдыхать на острова.

Как вам новый клип? Нашли отголоски своей истории любви?

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Тэги:

интимные сценыИрина Дубцовановый клипоткровенные сцены
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В новом клипе Ирина Дубцова снялась с партнером в душе
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