Дубцова написала Бузовой песню

Ирина Дубцова написала песню для Ольги Бузовой. Об этом сама артистка рассказала в утреннем шоу «Видеочат со звездой» на телеканале «МУЗ-ТВ». Артистка поведала, что очень часто передвигается на машине, именно в эти моменты она видит необходимость сочинять новые треки. Примерно схожим образом появилась и песня, которую Ирина сочинила для Ольги. Дубцова рассказала, что композицию она совместно с Ольгой представит на концерте в «Крокус Сити Холле» в марте 2020 года. Подробности сотрудничества Дубцова раскрывать отказалась, но отметила, что тесно дружит с Олей.

«Мы дружим с Олечкой. Не вижу ничего такого в том, чтобы писать песни для других. Я поэт и композитор. Иногда пишу песни разным артистам. До этого Билану писала, Гагариной, Ревве даже написала», — с улыбкой поделилась секретом Ирина.

Ранее с песнями Дубцовой на сцену уже выходили Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Валерия и Лолита. Последние две исполнительницы также поддержат певицу и появятся на большом вечере. Ира акцентировала внимание, что чаще всего сочиняет мелодии и тексты для тех, с кем имеет тесные связи.

«Я пишу людям, которых люблю, уважаю. На концерт мой приедут люди, которых я собирала, которые согласились поддержать меня и мое творчество. Не будет только Филиппа Киркорова – у него в это время концерт в Прибалтике», – раскрыла тайны она.