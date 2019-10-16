Водянова объяснила, почему не может сидеть дома и не работать

Модель отметила, что старается найти баланс между карьерой и семьей. По ее словам, она бы никогда не смогла стать домохозяйкой.

Наталья Водянова не перестает восхищать поклонников. Она половину жизни прожила в бедности, а теперь живет в богатстве. Но самое примечательно, что это только ее заслуга, хотя девушку и прозвали нижегородской Золушкой. Она сделала карьеру в модельном бизнесе, воспитывает пятерых детей и помогает людям с особенностями развития. О работе своего фонда «Обнаженные сердца», а также на личные темы модель поговорила в эфире радио «КП».

Водянова призналась, что несмотря на свой плотный график, она всегда находит время на благотворительность. По словам девушки, ее старания отразились на ее «особенной» сестре Оксане, которая страдает ДЦП и аутизмом. Теперь она стала более самостоятельной и даже пользуется повышенным внимание у парней. Ведущие радиопередачи поинтересовались у гостьи, может ли она хоть минуту усидеть дома.

В ответ Наталья заверила, что для нее важно не сидеть без дела.

«Да, я летаю, но при этом я всегда дома на выходных. И плюс вечерами я не тусуюсь, с мужем мы любим ужинать дома. Да, я хожу на работу, как большинство людей в мире. Но для меня работа — часть развития человека, важного жизненного пути. Я не представляю себя, сидящей дома, считающей, сколько воды было выпито за день», — разоткровенничалась модель.

При этом Водянова отметила, что уважает домохозяек и тех женщин, которые полностью посвящают себя детям. «Это огромный труд!», — признала девушка.

К слову, Водянова рассказала, как воспитывает наследников. Она призналась, что наследники не любят ее профессию. Все-таки жить с супермоделью — это оставляет свой отпечаток. Однако девушка демонстрирует им, какой это труд. Также с малых лет она показывает им, что такое бедность и даже водила их в интернат для детей-инвалидов.«Туда мы ехали долго. Они капризничали. На обратном пути мои дети стали шелковыми», — поделилась модель в эфире радио «Комсомольская правда».