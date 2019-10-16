ЗВЕЗДЫ

Водянова объяснила, почему не может сидеть дома и не работать

Модель отметила, что старается найти баланс между карьерой и семьей. По ее словам, она бы никогда не смогла стать домохозяйкой.

Водянова объяснила, почему не может сидеть дома и не работать
Наталья Водянова. фото: globallookpress.com

Наталья Водянова не перестает восхищать поклонников. Она половину жизни прожила в бедности, а теперь живет в богатстве. Но самое примечательно, что это только ее заслуга, хотя девушку и прозвали нижегородской Золушкой. Она сделала карьеру в модельном бизнесе, воспитывает пятерых детей и помогает людям с особенностями развития. О работе своего фонда «Обнаженные сердца», а также на личные темы модель поговорила в эфире радио «КП».

Водянова призналась, что несмотря на свой плотный график, она всегда находит время на благотворительность. По словам девушки, ее старания отразились на ее «особенной» сестре Оксане, которая страдает ДЦП и аутизмом. Теперь она стала более самостоятельной и даже пользуется повышенным внимание у парней. Ведущие радиопередачи поинтересовались у гостьи, может ли она хоть минуту усидеть дома.

В ответ Наталья заверила, что для нее важно не сидеть без дела.

«Да, я летаю, но при этом я всегда дома на выходных. И плюс вечерами я не тусуюсь, с мужем мы любим ужинать дома. Да, я хожу на работу, как большинство людей в мире. Но для меня работа — часть развития человека, важного жизненного пути. Я не представляю себя, сидящей дома, считающей, сколько воды было выпито за день», — разоткровенничалась модель.

При этом Водянова отметила, что уважает домохозяек и тех женщин, которые полностью посвящают себя детям. «Это огромный труд!», — признала девушка.

К слову, Водянова рассказала, как воспитывает наследников. Она призналась, что наследники не любят ее профессию. Все-таки жить с супермоделью — это оставляет свой отпечаток. Однако девушка демонстрирует им, какой это труд. Также с малых лет она показывает им, что такое бедность и даже водила их в интернат для детей-инвалидов.«Туда мы ехали долго. Они капризничали. На обратном пути мои дети стали шелковыми», — поделилась модель в эфире радио «Комсомольская правда».

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Звездные детиНаталья ВодяноваНаталья Водянова и Антуан Арно
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Водянова объяснила, почему не может сидеть дома и не работать
Интересно?
Поделись с друзьями: