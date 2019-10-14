Своя в доску: Водянова в толстовке и резиновых сапогах сходила по грибы

Наталья Водянова является известной российской супермоделью. Еще в юности она покорила мировые подиумы и завоевала уважение у дизайнеров. Теперь девушка живет в Париже, организовывает благотворительные мероприятия и по-прежнему трудится в качестве модели. Ко всему прочему, она воспитывает пятерых детей. 17-летний сын Лука, 13-летняя дочь Нева и 12-летний сын Виктор рождены в первом браке знаменитости, а пятилетний Максим и трехлетний Роман уже являются наследниками нынешнего супруга модели — Антуана Арно.

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В своем плотном графике Водянова всегда выделяет время для детей. Она старается проводить с ними каждые выходные. Девушка обучает наследников музыке, к тому же они разговаривают на нескольких языках. А минувший уикенд модель провела продуктивно. Она сходила с наследниками в лес по грибы. В соцсети Наталья поделилась кадрами, на которых запечатлена без макияжа и укладки. Волосы она собрала в хвост, а также надела очки с оправой для зрения.

На этот раз модель не придерживалась моды. Она надела черные штаны, бордовую толстовку и резиновые сапоги серого цвета. Дочка Водяновой оделась под стать маме. А маленький сын знаменитости сидел в тележке в спортивных штанах, светлом джемпере и красных сапожках.

«У природы нет плохой погоды, каждая погода благодать, дождь ли снег, любое время года — надо благодарно принимать….

Осенью мы очень любим с детьми ходить по грибы. Причём если задуматься, не так уж важно, есть ли в этом лесу грибы. Главное — чтобы места были красивые, почувствовать единение с родными и природой и, конечно, ощутить сам процесс „охоты“», — поделилась Наталья.

Поклонники восхитились тем, что девушка уделяет время подобным занятиям, которые так любят в России. «Мы также очень любим грибы собирать в Подмосковье! Нева уже догоняет маму по росту», «Какие вы милые, 100% грибники и фотографии такие лесные», «Будто возраста с дочкой, очень молодо выглядите», «Главный грибочек уже в корзинке», — прокомментировали пост подписчики. Отметим, что в этом году собрали грибы многие звезды: Яна Рудковская с сыном Сашей Плющенко, внуки Валентина Юдашкина — Анатолий и Аркадий.

А вы любите собирать грибы в лесу?