Водянова высказалась о личной жизни «особенной» сестры

Наталья Водянова родилась в Нижнем Новгороде, но уже в 17 лет ее заметил сотрудник модельного агентства и пригласил на работу во Францию. Так обычная русская девочка стала супермоделью. Теперь она известна на весь мир и является женой влиятельного бизнесмена Антуана Арно, отец которого считается богатейшим человеком в Европе. При этом девушка продолжает работать, а еще заботится о пятерых детях.

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На днях Водянова приехала в Россию. Она посетила званый ужин Яны Рудковской и побывала на форуме своего благотворительного фонда «Обнаженные сердца». Также модель выступила в эфире радио «Комсомольская правда». Она рассказала о работе своего фонда, как старается помогать семьям, в которых есть дети с особенностями развития. У самой Натальи есть младшая сестра Оксана, которая с рождения страдает ДЦП и аутизмом.

«Я никогда не осуждала людей, которые не принимают Оксану, не принимали нас, потому что это глубокая, тяжелая, острая проблема общества. Но я могу дать совет всем людям. Давайте не думать о том, что ужасно и плохо, но возьмем за правило, что если вы столкнулись с нетолерантностью — не пропускать это дальше», — высказалась модель.

Ранее она уже упоминала, что ее сестру часто дразнили в школе. Оксана столкнулась со многими трудностями.

Наталья призналась, что когда создала фонд и начала работать с «особенными» людьми, она не предполагала, что это так сильно повлияет на ее семью.

«Я думала, что для Оксаны это уже слишком поздно, тогда ей было 24 года. Наши специалисты предложили пригласить Оксану, там были ее сверстники. Я сначала подумала, как это будет, но это абсолютно изменило жизнь Оксаны. Моя мама смогла снова работать, заниматься своим бизнесом. У нее появилось свободное время! У Оксаны появились друзья, сейчас за ней ухаживает очередной мальчик. Она любит переодевать платья, заплетать волосы. Она научилась даже коммуникации», — поделилась девушка.

По словам Водяновой, она была поражена, когда ее сестра научилась пользоваться доской для коммуникаций. Она отметила, что ей всю жизнь твердили, что человек буквально овощ, а на деле все оказалось иначе. Теперь и ее мама чувствует себя более комфортно в родном городе. Она стала мамой супермодели, об этом знаменитость рассказала в эфире радио «Комсомольская правда».