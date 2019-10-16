ЗВЕЗДЫ

Водянова высказалась о личной жизни «особенной» сестры

Супермодель призналась, что ее работала над благотворительным фондом помогла и ее родственнице, страдающей аутизмом и ДЦП.

Водянова высказалась о личной жизни «особенной» сестры
Наталья Водянова. фото: globallookpress.com

Наталья Водянова родилась в Нижнем Новгороде, но уже в 17 лет ее заметил сотрудник модельного агентства и пригласил на работу во Францию. Так обычная русская девочка стала супермоделью. Теперь она известна на весь мир и является женой влиятельного бизнесмена Антуана Арно, отец которого считается богатейшим человеком в Европе. При этом девушка продолжает работать, а еще заботится о пятерых детях.

На днях Водянова приехала в Россию. Она посетила званый ужин Яны Рудковской и побывала на форуме своего благотворительного фонда «Обнаженные сердца». Также модель выступила в эфире радио «Комсомольская правда». Она рассказала о работе своего фонда, как старается помогать семьям, в которых есть дети с особенностями развития. У самой Натальи есть младшая сестра Оксана, которая с рождения страдает ДЦП и аутизмом.

«Я никогда не осуждала людей, которые не принимают Оксану, не принимали нас, потому что это глубокая, тяжелая, острая проблема общества. Но я могу дать совет всем людям. Давайте не думать о том, что ужасно и плохо, но возьмем за правило, что если вы столкнулись с нетолерантностью — не пропускать это дальше», — высказалась модель.

Ранее она уже упоминала, что ее сестру часто дразнили в школе. Оксана столкнулась со многими трудностями.

Наталья призналась, что когда создала фонд и начала работать с «особенными» людьми, она не предполагала, что это так сильно повлияет на ее семью.

«Я думала, что для Оксаны это уже слишком поздно, тогда ей было 24 года. Наши специалисты предложили пригласить Оксану, там были ее сверстники. Я сначала подумала, как это будет, но это абсолютно изменило жизнь Оксаны. Моя мама смогла снова работать, заниматься своим бизнесом. У нее появилось свободное время! У Оксаны появились друзья, сейчас за ней ухаживает очередной мальчик. Она любит переодевать платья, заплетать волосы. Она научилась даже коммуникации», — поделилась девушка.

По словам Водяновой, она была поражена, когда ее сестра научилась пользоваться доской для коммуникаций. Она отметила, что ей всю жизнь твердили, что человек буквально овощ, а на деле все оказалось иначе. Теперь и ее мама чувствует себя более комфортно в родном городе. Она стала мамой супермодели, об этом знаменитость рассказала в эфире радио «Комсомольская правда».

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Звездные детизвездные историиНаталья ВодяноваНаталья Водянова фото
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Водянова высказалась о личной жизни «особенной» сестры
Интересно?
Поделись с друзьями: