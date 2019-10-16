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Артур Пирожков нашел роль для жены в новом клипе

Видео на песню «Она решила сдаться» обещает быть таким же красочным, как диснеевский фильм.

Артур Пирожков нашел роль для жены в новом клипе
Александр Ревва снова выпустит Артура Пирожкова на волю. Фото: globallookpress.com

23 октября певец Артур Пирожков, он же комик Александр Ревва, порадует поклонников новым синглом «Она решила сдаться». Вместе с песней сразу же выйдет и клип, тизер которого артист уже опубликовал в Instagram. Всего несколько кадров достаточно, чтобы понять, что создатели видео вдохновились недавним диснеевским фильмом «Алладин». Мало того, что в ролике будет пещера в виде льва и ковер-самолет, так еще пейзажи с костюмами очень напоминают картину с Уиллом Смитом в роли джина.

Если сам Пирожков, однозначно, выступит здесь в роли Алладина, то роль принцессы, похоже, исполнила его жена Анжелика. По крайней мере, мелькнувшая в тизере «Жасмин» очень на нее похожа. Да и сама песня, вроде как, о девушке, которая сказала «да» своему избраннику.

Напомним, Ревва окольцован с 2007 года и счастлив в браке. У него с женой подрастают две дочки-красавицы. Даже странно, что такой примерный семьянин выбрал себе сценическое амплуа в виде грозы женских сердец.

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Александр РевваАлладинАнжелика РевваАртур Пирожковновый клипфильм "Алладин"
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Артур Пирожков нашел роль для жены в новом клипе
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