Артур Пирожков нашел роль для жены в новом клипе

23 октября певец Артур Пирожков, он же комик Александр Ревва, порадует поклонников новым синглом «Она решила сдаться». Вместе с песней сразу же выйдет и клип, тизер которого артист уже опубликовал в Instagram. Всего несколько кадров достаточно, чтобы понять, что создатели видео вдохновились недавним диснеевским фильмом «Алладин». Мало того, что в ролике будет пещера в виде льва и ковер-самолет, так еще пейзажи с костюмами очень напоминают картину с Уиллом Смитом в роли джина.

Если сам Пирожков, однозначно, выступит здесь в роли Алладина, то роль принцессы, похоже, исполнила его жена Анжелика. По крайней мере, мелькнувшая в тизере «Жасмин» очень на нее похожа. Да и сама песня, вроде как, о девушке, которая сказала «да» своему избраннику.

Напомним, Ревва окольцован с 2007 года и счастлив в браке. У него с женой подрастают две дочки-красавицы. Даже странно, что такой примерный семьянин выбрал себе сценическое амплуа в виде грозы женских сердец.

Ждете новый хит от Артура Пирожкова?