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Жена Александра Реввы сфотографировалась топлес

Провокационные снимки Анжелика выложила в соцсеть.

Жена Александра Реввы сфотографировалась топлес
Анжелика Ревва/instagram.com/angelikarevva/

Анжелика Ревва, супруга резидента Comedy Club Александра Реввы, порадовала пользователей Сети пикантными снимками. 36-летняя женщина выложила в свой блог снимки топлес. На ней нет ничего, кроме джинсов. Грудь она кокетливо прикрывает руками, стоя полубоком к камере.

Хештеги к фото Анжелика сделала не менее трепетными и зовущими, чем сами фотографии. «Сладких снов, неспокойной ночи, это приказ», — написала она.

Естественно, кроме ценителей женской красоты нашлись и те, кто начал обвинять молодую женщину в неподобающем для матери поведении. На что Анжелика ответила: «Я, прежде всего, женщина, потом жена и далее мать. Я люблю себя, мужа, детей. Да, это пример моим дочерям. Пример следить за здоровьем, фигурой, любить себя и своего мужчину и иметь свое мнение. Спасибо за комплимент. Приятно».

Напомним, Анжелика и Александр Ревва женаты почти 15 лет, у них есть две дочери шести и 11-ти лет — Амели и Алиса. Жена резидента Comedy Club — домохозяйка, она полностью посвящает себя мужу и воспитанию детей.

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Александр РевваАнжелика Ревваинтимное фототоплестоплесс

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Жена Александра Реввы сфотографировалась топлес
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